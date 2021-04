PARMA-MILAN | il gol di Rebic dopo una bellissima azione News

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - FuturaTorino : ?? Scontri nella maggioranza dopo l’astensione della Lega su riaperture ?? Ponte Morandi, concluse le indagini della… - MAXITALY_69 : @juventusfans Sarebbero 600 milioni in teoria, ovvero la differenza tra l'accordo Dazn e le 'promesse' dei fondi...… -

Ultime Notizie dalla rete : PARMA MILAN

la Repubblica

Inter e Sassuolo proveranno a proteggere la zona Playoff nelle partite controe Genoa, mentre sia la Lazio che la Fiorentina giocheranno in Lombardia controe Monza.di Claudio Franceschini) PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER/ Quote: l'importanza diSkriniar ... PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS/ Quote, una sfida speciale per Gigi Buffon La Lupa infatti ...Mancano ancora due partite alla fine della 32a giornata, ma intanto arrivano già notizie dopo le gare di ieri e verso il prossimo turno di campionato. Queste alcune novità con le parole degli allenato ...Blog Calciomercato.com: La Superlega, nata domenica notte, si sfalda ventiquattr'ore più tardi con l’abbandono immediato dei sei club inglesi. Si ferma, almeno per il ...