PARMA-MILAN: il bel gol del raddoppio di Kessie / News (Di giovedì 22 aprile 2021) In PARMA-MILAN i rossoneri hanno controllato e vinto meritatamente, anche grazie al raddoppio di Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe 1996, che ha sfruttato al meglio un assist perfetto, dopo un bello scambio. Eccolo nella video News. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Ini rossoneri hanno controllato e vinto meritatamente, anche grazie aldi Franck, centrocampista ivoriano classe 1996, che ha sfruttato al meglio un assist perfetto, dopo un bello scambio. Eccolo nella video

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - EAscenzi : @Pirichello Krunic se ieri fosse entrato bene come a Parma la partita si chiudeva 1-0 e parlavamo di un Milan in gr… - surfingcasarba : Giovannino 7bellezze teme che venga giù tutto il sistema, perché ci sono in mezzo Juve Milan e Inter; il resto è nu… -