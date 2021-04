Parla il pm del caso Grillo: “Siamo vicinissimi alla soluzione della vicenda” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non passerà molto tempo, presto questa vicenda sarà definita”. A Parlare è il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che risponde indirettamente a Beppe Grillo e al suo video che ha messo nel mirino gli inquirenti che indagano sul caso di stupro di gruppo in cui sarebbe coinvolto il figlio Ciro, accusati dal garante M5S di eccessiva lentezza. Capasso ha fatto sapere di essere ormai vicini alla conclusione delle indagini preliminari, il che significa che tra poco sapremo se Ciro Grillo e i tre ragazzi indagati saranno rinviati a giudizio oppure si procederà con l’archiviazione. Quel selfie che mette in difficoltà la posizione di Ciro Grillo Ma intanto si infittiscono i particolari sui contenuti video e fotografici rinvenuti nel telefonino dei presunti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non passerà molto tempo, presto questasarà definita”. Are è il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che risponde indirettamente a Beppee al suo video che ha messo nel mirino gli inquirenti che indagano suldi stupro di gruppo in cui sarebbe coinvolto il figlio Ciro, accusati dal garante M5S di eccessiva lentezza. Capasso ha fatto sapere di essere ormai viciniconclusione delle indagini preliminari, il che significa che tra poco sapremo se Ciroe i tre ragazzi indagati saranno rinviati a giudizio oppure si procederà con l’archiviazione. Quel selfie che mette in difficoltà la posizione di CiroMa intanto si infittiscono i particolari sui contenuti video e fotografici rinvenuti nel telefonino dei presunti ...

Ultime Notizie dalla rete : Parla del Arrigo Sacchi: "Superlega, chi pensa soltanto al risultato non ha idee" "Tutto questo accade perché si pensa esclusivamente ai soldi e vengono accantonati i valori fondanti dello sport, del calcio". Chi parla non è un eremita, ma Arrigo Sacchi, un rivoluzionario che col suo Milan non solo ha vinto tutto, in Italia, in Europa e nel mondo, ma ha dato spettacolo cambiando la metrica del ...

"Ridateci 10mila euro...". Ed è panico fra i pensionati Questo è il pensiero di Giorgio Vesnaver, esponente del sindacato, che aggiunge: " Si parla di quote di pensione erogate in modo indebito ma la circolare interna prevede il rimborso degli arretrati ...

Juventus: un grande ex parla del futuro di Cristiano Ronaldo Virgilio Sport Ancora Ceferin: 'Superlega? Mai esistita, forse la giocano solo Juve e Real... Mi hanno deluso tutti' Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, parla ancora, a 24ur.com, tornando sul tema Superlega: "Ho parlato con il proprietario della Roma e il proprietario ...

Rizzi (Jointly): lo Sroi per misurare l’impatto del welfare aziendale Dal Roi allo Sroi, social return on investment. Cambiano i parametri per la misurazione del benessere di lavoratrici e lavoratori e ce lo spiega Francesca Rizzi, ceo e co-founder del ...

