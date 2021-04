Papa: mai perdere la dimensione amatoriale dello sport (Di giovedì 22 aprile 2021) "Mai perdere la dimensione amatoriale dello sport": lo ha detto il Papa ricevendo in udienza la squadra di pallanuoto Pro Recco Waterpolo 1913. "Il vostro sport, la pallanuoto, non è facile, ma è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "Maila": lo ha detto ilricevendo in udienza la squadra di pallanuoto Pro Recco Waterpolo 1913. "Il vostro, la pallanuoto, non è facile, ma è ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa mai Papa: mai perdere la dimensione amatoriale dello sport "E la seconda cosa: non perdere mai - ha proseguito il Papa - la dimensione amatoriale che è quella della 'mistica dello sport'. Quel pezzettino di amateur che ci deve sempre essere. Non perderlo, ...

La corsa verde ... passando dal picco nelle emissioni alla neutralità carbonica nell'arco di tempo più ridotto mai ... Su Twitter arriva l'auspicio di Papa Francesco per il Giorno della Terra. 'Abbiamo spezzato i legami ...

Papa: mai perdere la dimensione amatoriale dello sport - Cronaca ANSA Nuova Europa

Papa Francesco: a don Galante (cappellano ospedaliero Schiavonia), “non si avvicini mai per abitudine accanto a chi soffre” "Offri il tuo dolore per il bene della Chiesa e per intenzioni del Papa". Non di rado don Marco Galante, cappellano agli ospedali riuniti Padova sud Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, già impegna ...

