Papa | incontra Hariri | ribadita vicinanza al popolo libanese

Francesco ha incontrato questa mattina in udienza privata il Primo Ministro designato del Libano, Saad Hariri. "Nel corso dei colloqui, durati circa trenta minuti, il- riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni - ha voluto ribadire la sua vicinanza al popolo libanese, che vive un tempo di grande difficoltà ed incertezza, e ha ricordato la responsabilità di ...Roma , 22 apr 11:50 - Il colloquio odierno fra il primo ministro designato libanese, Saad Hariri, eFrancesco in Vaticano si è concentrato sulle "storiche...Papa Francesco ha incontrato questa mattina in udienza privata il Primo Ministro designato del Libano, Saad Hariri. La notizia è stata confermata da Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della San ...Papa Francesco ha incontrato questa mattina in udienza privata il Primo Ministro designato del Libano, Saad Hariri. (ANSA) ...