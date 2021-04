Papa Francesco: dal 1° maggio il Rosario ogni giorno contro il Covid (Di giovedì 22 aprile 2021) Un’iniziativa voluta dal Santo Padre che si terrà per tutto il mese di maggio. Si pregherà la Vergine Maria contro la pandemia, in diretta da 30 santuari in tutto il mondo. La recita, ogni giorno, alle ore 18 del Santo Rosario, nel mese dedicato alla Madonna. Sarà lo stesso Papa Francesco, ad aprire e chiudere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 aprile 2021) Un’iniziativa voluta dal Santo Padre che si terrà per tutto il mese di. Si pregherà la Vergine Mariala pandemia, in diretta da 30 santuari in tutto il mondo. La recita,, alle ore 18 del Santo, nel mese dedicato alla Madonna. Sarà lo stesso, ad aprire e chiudere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

