Pallavolo, Simone Giannelli: «Da fumetto racconto il valore dell’inclusione nello sport» (Di giovedì 22 aprile 2021) Talento e forza da vendere, quel tocco (di classe) che non smette di stupire, ipnotizzare, depistare gli avversari. Simone Giannelli, 25 anni il prossimo 9 agosto, uno dei simboli della nazionale italiana di pallavolo, quanto per la Trentino Volley, di cui è palleggiatore e capitano, è ormai la conferma consolidata, il volto rassicurante, di chi, in questo sport, ha trovato ormai sé stesso, una propria dimensione, dimostrandolo quotidianamente, alzata su alzata, schiacciata su schiacciata. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) Talento e forza da vendere, quel tocco (di classe) che non smette di stupire, ipnotizzare, depistare gli avversari. Simone Giannelli, 25 anni il prossimo 9 agosto, uno dei simboli della nazionale italiana di pallavolo, quanto per la Trentino Volley, di cui è palleggiatore e capitano, è ormai la conferma consolidata, il volto rassicurante, di chi, in questo sport, ha trovato ormai sé stesso, una propria dimensione, dimostrandolo quotidianamente, alzata su alzata, schiacciata su schiacciata.

Advertising

fuorisacco : PALLAVOLO. Simone Santi all’ennesima finale di Pallavolo - valtiberina : Pallavolo: Simone Santi designato arbitro in gara due della finale scudetto femminile - Becco_Giallo : ? Da non lasciarsi scappare il profilo #instagram di #SimoneGiannelli in questi giorni... un profluvio di… - Fabio69535417 : RT @TgrRaiTrentino: @Gian__9 Simone Giannelli ospite alle 7.40 di #BuongiornoRegione @rai3 Il capitano della @trentinovolley presenterà in… - trentinovolley : RT @TgrRaiTrentino: @Gian__9 Simone Giannelli ospite alle 7.40 di #BuongiornoRegione @rai3 Il capitano della @trentinovolley presenterà in… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Simone Scuola Pallavolo Biellese, ecco i risultati del settore giovanile Allenatore: Simone Marangio. Comunicato Stampa Scuola Pallavolo Biellese - bi.me.

OLTRE LA RETE, il webshow sul volley parmigiano (13a puntata) ...pallavolo: a partire dalle ore 18 di oggi, andrà in onda OLTRE LA RETE, il webshow sul volley parmigiano, con la tredicesima puntata. Nel dibattito odierno, come sempre moderato dal conduttore Simone ...

Volley, Simone Santi chiude una carriera straordinaria umbriaON Scuola Pallavolo Biellese, ecco i risultati del settore giovanile Dopo tre settimane di stop forzato sono ripartiti anche i campionati giovanili SPB in tutte le categorie. Settimana intensa per i giovani atleti impegnati anche in un turno infrasettimanale per recupe ...

OLTRE LA RETE, il webshow sul volley parmigiano (13a puntata) Si rinnova il palinsesto tv di SportParma.com con l’approfondimento del mercoledì sulla pallavolo: a partire dalle ore 18 di oggi, andrà in onda OLTRE LA RETE, il webshow sul volley parmigiano, con la ...

Allenatore:Marangio. Comunicato Stampa ScuolaBiellese - bi.me....: a partire dalle ore 18 di oggi, andrà in onda OLTRE LA RETE, il webshow sul volley parmigiano, con la tredicesima puntata. Nel dibattito odierno, come sempre moderato dal conduttore...Dopo tre settimane di stop forzato sono ripartiti anche i campionati giovanili SPB in tutte le categorie. Settimana intensa per i giovani atleti impegnati anche in un turno infrasettimanale per recupe ...Si rinnova il palinsesto tv di SportParma.com con l’approfondimento del mercoledì sulla pallavolo: a partire dalle ore 18 di oggi, andrà in onda OLTRE LA RETE, il webshow sul volley parmigiano, con la ...