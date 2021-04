Pallamano, Italia in raduno a Chieti da domani in vista della sfida decisiva con la Bielorussia per le qualificazioni agli Europei 2022 (Di giovedì 22 aprile 2021) La Nazionale Italiana maschile di Pallamano sarà impegnata da domani al centro tecnico federale di Chieti per un raduno di preparazione in vista decisiva sfida casalinga del prossimo 29 aprile (ore 19:00) contro la Bielorussia. Il match, che si disputerà sempre nell’impianto abruzzese, sarà valevole per la quinta giornata del Gruppo 6 di qualificazione ai Campionati Europei 2022 in Ungheria e Slovacchia. Si tratta di una partita da vincere ad ogni costo per continuare a coltivare le residue chance di qualificazione, anche se potrebbe anche non risultare sufficiente un successo tra una settimana per strappare il pass. L’Italia è attualmente terza nel suo raggruppamento con una vittoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) La Nazionalena maschile disarà impegnata daal centro tecnico federale diper undi preparazione incasalinga del prossimo 29 aprile (ore 19:00) contro la. Il match, che si disputerà sempre nell’impianto abruzzese, sarà valevole per la quinta giornata del Gruppo 6 di qualificazione ai Campionatiin Ungheria e Slovacchia. Si tratta di una partita da vincere ad ogni costo per continuare a coltivare le residue chance di qualificazione, anche se potrebbe anche non risultare sufficiente un successo tra una settimana per strappare il pass. L’è attualmente terza nel suo raggruppamento con una vittoria ...

