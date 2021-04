Palinsesti Mediaset, estate 2021: Canale 5 piena di serie tv, tornano Cesare Bocci e Temptation Island (Di giovedì 22 aprile 2021) Grand Hotel La stagione in corso volge al termine e Mediaset ha definito i Palinsesti estivi, relativi al periodo giugno/agosto 2021, che accompagneranno di fatto il telespettatore verso la prossima annata televisiva. Tante le serie in programma. Ecco, nel dettaglio, cosa andrà in onda nei mesi “caldi” su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Palinsesti Canale 5: prima serata estate 2021 DOMENICA – Film. Per il ciclo “Storie vere”, sono previsti in prima visione, tra gli altri, Conta su di me, Ride Like a Girl e Imparare ad amarti. LUNEDI – Dopo l’Isola dei Famosi, che chiuderà con la finale il 7 giugno, Cesare Bocci torna con cinque puntate di Viaggio nella Grande Bellezza, sospeso lo scorso gennaio in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Grand Hotel La stagione in corso volge al termine eha definito iestivi, relativi al periodo giugno/agosto, che accompagneranno di fatto il telespettatore verso la prossima annata televisiva. Tante lein programma. Ecco, nel dettaglio, cosa andrà in onda nei mesi “caldi” su5, Italia 1 e Rete 4.5: prima serataDOMENICA – Film. Per il ciclo “Storie vere”, sono previsti in prima visione, tra gli altri, Conta su di me, Ride Like a Girl e Imparare ad amarti. LUNEDI – Dopo l’Isola dei Famosi, che chiuderà con la finale il 7 giugno,torna con cinque puntate di Viaggio nella Grande Bellezza, sospeso lo scorso gennaio in ...

Advertising

fabiofabbretti : Palinsesti Mediaset, estate 2021: Canale 5 piena di serie tv, tornano #ViaggioNellaGrandeBellezza e… - tuttotv_info : #Mediaset, palinsesti estate 2021: ecco cosa vedremo > - CliffordaGiuly : RT @Frances45489071: Mi ammazza il fatto che la pagina che dà notizie sui palinsesti mediaset abbia scritto un post per tranquillizzare tut… - GallinariSimona : RT @Frances45489071: Mi ammazza il fatto che la pagina che dà notizie sui palinsesti mediaset abbia scritto un post per tranquillizzare tut… - MariaThebursin : RT @Frances45489071: Mi ammazza il fatto che la pagina che dà notizie sui palinsesti mediaset abbia scritto un post per tranquillizzare tut… -