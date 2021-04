Palestre e piscine riaprono in zona gialla con il nuovo decreto: le date delle riaperture (Di giovedì 22 aprile 2021) Palestre e piscine riaprono in zona gialla con il nuovo decreto. Il decreto Covid prevede la riapertura per piscine e Palestre, ma con un calendario ben preciso. Il 15 maggio via libera alle piscine all’aperto in zona gialla, il 1 giugno ripartono le Palestre, ma sempre in zona gialla. Dal 26 aprile invece si potrà fare sport, anche di squadra e di contatto, ma solo all’aperto e, anche in questo caso, solo in zona gialla. Palestre e piscine resteranno chiuse nelle Regioni rosse e arancioni. Le Palestre e le piscine ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 aprile 2021)incon il. IlCovid prevede la riapertura per, ma con un calendario ben preciso. Il 15 maggio via libera alleall’aperto in, il 1 giugno ripartono le, ma sempre in. Dal 26 aprile invece si potrà fare sport, anche di squadra e di contatto, ma solo all’aperto e, anche in questo caso, solo inresteranno chiuse nelle Regioni rosse e arancioni. Lee le...

