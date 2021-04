Palermo, verso la Cavese: otto gli assenti, le ultime. Nuovo ciclo di tamponi per i rosanero (Di giovedì 22 aprile 2021) Tre giorni e sarà Palermo-Cavese.Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". La penultima gara prima della fine della regular season. Prima della seduta di allenamento di ieri, il gruppo squadra si è sottoposto ad un Nuovo ciclo di tamponi dopo la positività di un calciatore emersa nella giornata di lunedì.otto gli assenti, gli stessi del giorno prima: Almici, Corrado, Crivello, Palazzi, Peretti, Saraniti e Somma, oltre a Lucca, che sta continuando a lavorare per cercare di tornare a disposizione il prima possibile. "Le assenze forzate rischiano di lasciare poche alternative", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Almici, che ha rimediato una lesione di secondo grado al ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Tre giorni e sarà.Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". La penultima gara prima della fine della regular season. Prima della seduta di allenamento di ieri, il gruppo squadra si è sposto ad undidopo la positività di un calciatore emersa nella giornata di lunedì.gli, gli stessi del giorno prima: Almici, Corrado, Crivello, Palazzi, Peretti, Saraniti e Somma, oltre a Lucca, che sta continuando a lavorare per cercare di tornare a disposizione il prima possibile. "Le assenze forzate rischiano di lasciare poche alternative", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Almici, che ha rimediato una lesione di secondo grado al ...

