Palermo, Ferrero torna alla carica. Il legale: “Pronto a rilevare le quote di maggioranza. Di Piazza e il ruolo di Mirri…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Massimo Ferrero e il Palermo.L'attuale presidente della Sampdoria non ha mai smesso di seguire con particolare interesse l'evoluzione della situazione in casa Palermo. Il noto imprenditore romano voleva fortemente già conferire il suo imprinting in sede di rinascita del nuovo club rosanero in seguito al fallimento della vecchia società targata Arkus Network.All'avviso pubblico che vide prevalere la società Hera Hora di Dario Mirri e Tony Di Piazza il 23 luglio del 2019, Ferrero partecipò con la manifestazione di interesse presentata dalla Holding Max SRL con il figlio, Giorgio Ferrero, amministratore unico del soggetto giuridico istituito per la contingenza. E ora vuole far valere le proprie ragioni. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Sergio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Massimoe il.L'attuale presidente della Sampdoria non ha mai smesso di seguire con particolare interesse l'evoluzione della situazione in casa. Il noto imprenditore romano voleva fortemente già conferire il suo imprinting in sede di rinascita del nuovo club rosanero in seguito al fallimento della vecchia società targata Arkus Network.All'avviso pubblico che vide prevalere la società Hera Hora di Dario Mirri e Tony Diil 23 luglio del 2019,partecipò con la manifestazione di interesse presentata dHolding Max SRL con il figlio, Giorgio, amministratore unico del soggetto giuridico istituito per la contingenza. E ora vuole far valere le proprie ragioni. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Sergio ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Ferrero Il legale di Ferrero: 'Vogliamo le quote di Mirri. Rimarrebbe presidente onorario' Ma Ferrero può venire al Palermo? Per Scicchitano al momento non ci sono problemi: ' La normativa vigente non crea alcun vincolo, almeno fin quando il Palermo raggiunga la medesima categoria della ...

Ferrero e il Palermo - Il presidente della Samp torna alla carica. TifosiPalermo Ferrero strizza l’occhio a Di Piazza Ferrero e il Palermo - Il presidente della Samp torna alla carica. L’avvocato Scicchitano: «Pronto a rilevare le quote di maggioranza del ...

Ferrero: “Complimenti ad Agnelli, grande capacità di recitazione” Neanche a Massimo Ferrero piace la Superlega. Il presidente della Sampdoria, in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, ha parlato del nuovo format, non risparmiando stoccate a uno degli ideati, And ...

