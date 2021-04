Palermo, cimiteri al collasso: 900 bare da seppellire (Di giovedì 22 aprile 2021) Il cimitero dei Rotoli e altri cimiteri di Palermo sono al collasso: intanto, circa 900 bare attendono di ricevere la propria sepoltura. Emergenza cimiteri a Palermo, quasi 900 morti ancora in attesa di sepoltura su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Il cimitero dei Rotoli e altridisono al: intanto, circa 900attendono di ricevere la propria sepoltura. Emergenza, quasi 900 morti ancora in attesa di sepoltura su Notizie.it.

Advertising

Ecatetriformis : @ilnani1003 @marioerdrago @logansette Le salme in attesa di sepoltura ora sono 694: la crisi dei cimiteri a Palermo… - DavideTedesco74 : @FrancoBechis @AndreaRomano9 @virginiaraggi Questo è ciò che tragicamente accade, in questo momento, nella città di… - luigifelicioni : Tutta la mia solidarietà ad @AndreaRomano9. Non dimentichiamo lo strazio dei cimiteri italiani: Roma, lo schifo del… - rep_palermo : Rifiuti, autobus, strade, cimiteri: tutti i nodi dello scontro politico che paralizza Palermo [di Tullio Filipone]… - rep_palermo : Cimiteri, sì all'acquisto di loculi a Sant'Orsola: il Comune contribuirà alla spesa [di Arianna Rotolo] [aggiorname… -