Palermo, c’è la certezza playoff: i rosanero giocheranno il primo turno al “Barbera” se… (Di giovedì 22 aprile 2021) "Palermo, i play-off arrivano senza... giocare".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dal Foggia ai danni del Monopoli. Un successo che ha regalato al Palermo la matematica certezza di partecipare ai playoff a due giornate dal termine della regular season. Le prossime gare, dunque, serviranno a Mario Alberto Santana e compagni per cercare di scalare la classifica del Girone C."La prospettiva di giocare il primo turno in casa, però, è sempre più difficile", si legge. Due le combinazioni possibili: o il Palermo vince le sfide contro Cavese e Virtus Francavilla e contestualmente il Foggia le perde entrambe, o bisognerà sperare che la migliore quarta si trovi proprio nel Girone C. In quel caso, i ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) ", i play-off arrivano senza... giocare".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dal Foggia ai danni del Monopoli. Un successo che ha regalato alla matematicadi partecipare aia due giornate dal termine della regular season. Le prossime gare, dunque, serviranno a Mario Alberto Santana e compagni per cercare di scalare la classifica del Girone C."La prospettiva di giocare ilin casa, però, è sempre più difficile", si legge. Due le combinazioni possibili: o ilvince le sfide contro Cavese e Virtus Francavilla e contestualmente il Foggia le perde entrambe, o bisognerà sperare che la migliore quarta si trovi proprio nel Girone C. In quel caso, i ...

