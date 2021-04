Palazzo delle Scintille, il 25 aprile operativo l'hub vaccinale (Di giovedì 22 aprile 2021) Il più grande centro della Lombardia: potrà somministrare circa 10 mila vaccini al giorno dalle 8 alle 20, weekend compresi. Realizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e Generali, con il contributo di Cisco e Moncler Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Il più grande centro della Lombardia: potrà somministrare circa 10 mila vaccini al giorno dalle 8 alle 20, weekend compresi. Realizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e Generali, con il contributo di Cisco e Moncler

Advertising

Palazzo_Chigi : #DecretoRiaperture, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure per la graduale ri… - FontanaPres : Ultimi preparativi al Palazzo delle Scintille di Milano, l'Hub per le vaccinazioni più grande d'Italia, tra i più g… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Segretario Generale delle Nazioni Un… - soniafromearth : La collega ci fa uscire dall'ufficio e poi dal palazzo. Attendiamo fuori non so bene perché, ma nemmeno dopo qualch… - pigardi : @Palazzo_Chigi, credo sia arrivato il momento di farla finita con la storia delle chiusure e limitazioni varie. Il… -