Pagelle Roma Atalanta | Malinovskyi il migliore | Muriel entra male Super Pau Lopez

(Di giovedì 22 aprile 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, PauFLOP: Gosens,VOTI: Pau7; Mancini 5.5, Cristante 6.5, Ibanez 5.5; Karsdorp 6, Veretout 6, Villar 5.5 (76? Perez 6), Calafiori 5.5 (46? Bruno Peres 6); Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5 (85? Mayoral s.v.); Dzeko 6: Gollini 6.5; Palomino 6.5, Romero 6, Djimsiti 6.5; Maehle 6, de Roon 6, Freuler 6, Gosens 5.5;7 (59?5); Ilicic 6 (59? Pasalic 5.5), ...

Fonseca 6 : Laper un'ora arranca, sembra piccola così. L'Atalanta la grazia divorandosi azioni su azioni. I tentativi di ribellione crescono fino a costringere i nerazzurri in dieci. Non c'è da ...(14'st Pasalic 5,5: salva un pallone temuto in area amica ma col suo ingresso l'Atalanta perde qualcosa) Zapata 7 : Scansa di prepotenza i centrali dellae prova due volte a impensierire Pau ...Pau Lopez 7: nel primo tempo tiene viva la partita parando tutto ciò che fosse possibile parare. Mancini 6: a inizio gara riesce a limitare molto bene Zapata. Poi cala nella ripresa ...Termina 1-1 tra Roma e Atalanta. Queste le pagelle della squadra di Paulo Fonseca.PAU LOPEZ 6,5 - Nel primo tempo tiene a galla la Roma con almeno quattro parateMANCINI 6 - Comincia bene e con reattiv ...