Ospitiamo terroristi: arrestato a Caserta l’armatore della strage di Nizza del 2016 (Di giovedì 22 aprile 2021) Caserta, 22 apr — Se gli italiani devono rincasare alle 22 e girare con il «green pass» per trovare la nonna in zona arancione, i terroristi islamici e relativi fiancheggiatori sono invece liberi di circolare e trovare dimora e nascondiglio nel nostro Paese: è andata così anche per l’albanese Endri Elezi, 28 anni, che si dà il caso sia uno degli attentatori della strage di Nizza del 2016. arrestato l’armatore della strage di Nizza Secondo quanto riportato dal Corriere i poliziotti delle Digos di Napoli e Caserta, attivate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione a Sparanise, in provincia di Caserta, lo hanno arrestato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr — Se gli italiani devono rincasare alle 22 e girare con il «green pass» per trovare la nonna in zona arancione, iislamici e relativi fiancheggiatori sono invece liberi di circolare e trovare dimora e nascondiglio nel nostro Paese: è andata così anche per l’albanese Endri Elezi, 28 anni, che si dà il caso sia uno degli attentatoridideldiSecondo quanto riportato dal Corriere i poliziotti delle Digos di Napoli e, attivate dalla Direzione CentralePolizia di Prevenzione a Sparanise, in provincia di, lo hanno...

Advertising

MichelleLauro : RT @IlPrimatoN: Per i terroristi islamici nessun green pass o coprifuoco - pier2856 : RT @IlPrimatoN: Per i terroristi islamici nessun green pass o coprifuoco - PaolaAnna8 : RT @IlPrimatoN: Per i terroristi islamici nessun green pass o coprifuoco - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Per i terroristi islamici nessun green pass o coprifuoco - EdiMommi : RT @IlPrimatoN: Per i terroristi islamici nessun green pass o coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Ospitiamo terroristi AFRICA/NIGERIA - Chiese e scuole aperte e un nuovo villaggio per ospitare famiglie in fuga da Boko Haram Yola (Agenzia Fides) - "Dal 2014 ospitiamo nella nostra diocesi migliaia di persone in fuga dalle aree limitrofe occupate o distrutte ...ritorno nei loro villaggi a causa della presenza di terroristi ...

Ospitiamo terroristi: arrestato a Caserta l’armatore della strage di Nizza del 2016 Il Primato Nazionale Yola (Agenzia Fides) - "Dal 2014nella nostra diocesi migliaia di persone in fuga dalle aree limitrofe occupate o distrutte ...ritorno nei loro villaggi a causa della presenza di...