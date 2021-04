Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 22/04/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi potresti sorprendere chi ti sta vicino, perché l’elettrica combinazione di Venere e Urano in Toro squarcerà come un fulmine a ciel sereno l’area della tua carta astrale legata al tuo aspetto fisico. La sinergia di questi pianeti potrebbe portarti ad apprezzare dei modelli di bellezza anticonformisti e spingere a scegliere un taglio di capelli audace o dei vestiti dal gusto originale. Oggi potrai celebrare la tua unicità ed essere te stessa, senza compromessi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi potresti sorprendere chi ti sta vicino, perché l’elettrica combinazione di Venere e Urano insquarcerà come un fulmine a ciel sereno l’area della tua carta astrale legata al tuo aspetto fisico. La sinergia di questi pianeti potrebbe portarti ad apprezzare dei modelli di bellezza anticonformisti e spingere a scegliere un taglio di capelli audace o dei vestiti dal gusto originale. Oggi potrai celebrare la tua unicità ed essere te stessa, senza compromessi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

infoitcultura : Oroscopo per il Toro e per tutti i segni di oggi 22 e domani 23 aprile - OroscopoToro : 21/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - toro_vf : #toro Se vi trovate in una situazione sentimentale dolorosa e tormentata dovrest... - cancrovf : #cancro I pianeti presenti in aspetto armonico nel segno amico del Toro sono i vos... - verginevf : #vergine La presenza di Venere nel segno amico del Toro vi regalerà dei momenti mo... -