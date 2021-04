Oroscopo Pesci, domani 23 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 22 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, nella mattinata di venerdì dovreste svegliarvi con un buonissimo livello di umore, solare e rallegrato dall’ennesima settimana poco faticosa! Venere, il Sole, Urano e Mercurio sono tutti dalla vostra parte, anche se leggermente distanti dalla vostra orbita, riuscendo comunque a garantirvi un buon influsso generale. Assieme vi spingeranno a ricercare un’armonia interiore e relazionale in qualsiasi ambito della giornata, rallegrando e migliorando i vostri rapporti familiari, amicali, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 23? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, nella mattinata di venerdì dovreste svegliarvi con un buonissimo livello di umore, solare e rallegrato dall’ennesima settimana poco faticosa! Venere, il Sole, Urano e Mercurio sono tutti dalla vostra parte, anche se leggermente distanti dalla vostra orbita, riuscendo comunque a garantirvi un buon influsso generale. Assieme vi spingeranno a ricercare un’armonia interiore e relazionale in qualsiasi ambito della giornata, rallegrando e migliorando i vostri rapporti familiari, amicali, ...

