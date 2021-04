Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 22/04/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi potrebbero arrivare delle notizie edificanti dal lavoro, perché la dolce Venere danzerà con Urano, il pianeta delle sorprese, nel tuo settore professionale. Le persone attorno a te saranno probabilmente attratte dal tuo stile e dal tuo carisma, e questo ti aiuterà ad affrontare con successo un incontro (o un colloquio) con una posta in gioco molto alta. Oggi farai meglio a essere te stessa, piuttosto che cercare di piacere agli altri. Scegli un abito adatto per la tua presentazione e condividi liberamente le tue idee: verranno ascoltate. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi potrebbero arrivare delle notizie edificanti dal lavoro, perché la dolce Venere danzerà con Urano, il pianeta delle sorprese, nel tuo settore professionale. Le persone attorno a te saranno probabilmente attratte dal tuo stile e dal tuo carisma, e questo ti aiuterà ad affrontare con successo un incontro (o un colloquio) con una posta in gioco molto alta. Oggi farai meglio a essere te stessa, piuttosto che cercare di piacere agli altri. Scegli un abito adatto per la tua presentazione e condividi liberamente le tue idee: verranno ascoltate. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

