Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 22/04/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Potresti ricevere buone notizie riguardo alcune potenziali entrate provenienti da fonti esterne, perché la generosa Venere oggi camminerà a braccetto con Urano e forse ti sorprenderà con un dono speciale. Probabilmente Venere ti aiuterà a entrare in contatto con più persone, e questo potrebbe garantire il successo della campagna di crowdfunding che hai lanciato per sostenere un tuo progetto creativo. Potrebbe anche arrivarti il denaro da una sovvenzione o un prestito che hai richiesto. Quest'area della tua carta astrale riguarda anche le finanze condivise con il tuo compagno (o il tuo partner commerciale), e questo suggerisce che ci saranno novità anche in questo ambito. Amica.

