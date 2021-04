Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 22/04/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi potresti ricevere delle incredibili notizie finanziarie, perché Venere si troverà accanto all’imprevedibile Urano nella tua casa dei guadagni. Oltre all’amore e alla bellezza, Venere governa il valore delle cose, e questo suggerisce che potresti scoprire nuovi modi per valutare ciò che possiedi, dati ad esempio dai legami personali e dall’amicizia. Se hai ereditato un mobile o un’opera d’arte da un parente, potresti scoprire che vale molto più di quanto pensi o capire che il valore sentimentale di un cimelio di famiglia non ha prezzo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi potresti ricevere delle incredibili notizie finanziarie, perché Venere si troverà accanto all’imprevedibile Urano nella tua casa dei guadagni. Oltre all’amore e alla bellezza, Venere governa il valore delle cose, e questo suggerisce che potresti scoprire nuovi modi per valutare ciò che possiedi, dati ad esempio dai legami personali e dall’amicizia. Se hai ereditato un mobile o un’opera d’arte da un parente, potresti scoprire che vale molto più di quanto pensi o capire che il valore sentimentale di un cimelio di famiglia non ha prezzo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

