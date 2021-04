Orlando: “Smartworking è grande innovazione. Già lavoro per dargli un perimetro di certezza” (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo Smartworking rappresenta “una grande innovazione” e gli “va dato, costruendolo con le parti sociali, un perimetro di certezza. Stiamo lavorando con uno specifico gruppo di lavoro e con l’attivazione di sinergie con altri ministeri, a partire dalla Funzione pubblica”. Così il ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nel seguito dell’audizione alle commissioni riunite lavoro e Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Lorappresenta “una” e gli “va dato, costruendolo con le parti sociali, undi. Stiamo lavorando con uno specifico gruppo die con l’attivazione di sinergie con altri ministeri, a partire dalla Funzione pubblica”. Così il ministro dele delle Politiche sociali, Andrea, nel seguito dell’audizione alle commissioni riunitee Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche ...

