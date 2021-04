Orietta Berti e il ricordo di Luigi Tenco | “Non lo dimenticherò mai”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Negli ultimi tempi è tornata a far parlare moltissimo di sé una delle voci più belle della musica italiana, nonché uno dei personaggi che hanno la scrittostoria artistica del nostro paese,. La sua recentissima apparizione al Festival di Saneremo ha regalato nuova verve a quella che è conosciuta dai più come “l’Usignolo di Cavirago” grazie alle sue doti vocali più uniche che rare. Se però ultimamente vi abbiamo parlato di lei legando il suo personaggio ad avvenimenti felici e novità artistiche importanti, oggi purtroppo siamo costretti a ricordare una delle pagine più buie della sua carriera.è stata infatti protagonista, nella serata di ieri, dello speciale di Tv8 “Permesso Maisano”. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha ricordato un momento spiacevole che la cantante visse moltissimi ...

Advertising

TV8it : ORIETTA BERTI: 'ASSOMIGLIA A ME' ?????? Comunque chi riesce a indovinare per primo il cantante vince la gloria eter… - Pierlui70292765 : @SabrinaSalerno @TV8it @EnricoPapi2 @BanijayItalia E poi c'è Orietta Berti, che è la ciliegina sulla torta - Dystar924 : 'Dopo Caterina Caselli, anche Orietta Berti positiva al Covid?! Mettici più frutta e meno aceite...' ?????? - CatelliRossella : Invito a casa di Orietta Berti tra bambole e acquasantiere - tvfan0101 : @IlContiAndrea @IlContiAndrea orietta Berti?? -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

LA NAZIONE

La squadra delle donne, composta da, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia e rimasta imbattuta nelle prime due puntate, doveva difendere il titolo di campione dall'assalto ...Su Tv8 la terza puntata di 'Name the tune - Indovina la canzone' con Enrico Papi alla conduzione e tanti vip (, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia alle prese con Riki, ...Cristiano Malgioglio si è reso protagonista di una piccola gaffe, durante la scorsa puntata di Name That Tune. Dubbi tra i fan sul web ...Orietta Berti ha alle spalle una lunga e florida carriera, tuttavia c'è un momento buio che non potrà mai dimenticare. Cosa è successo?