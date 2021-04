Onorificenze al merito della Repubblica a Giovanni Licini | Mirella Pontiggia e altri 33 bergamaschi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il PresidenteSergio Mattarella ha insignito 35delle“AlItaliana” perché hanno acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Tra loro, la comandantePoalizia stradale di Bergamo, insignita del cavalierato, e, anima dell’Accademia dello Sport per la solidarietà, a cui va il titolo di Ufficiale. Ecco l’elenco Presidente...

C'è un Terrone tra i nuovi cavalieri dell'Ordine aldella Repubblica Italiana nominati dal capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 25 ... ricevere la più importante delle...Tra i dodici brianzoli che sono stati insigniti dell'aldella Repubblica concesse dal Presidente, Sergio Mattarella, con decreto del 27 dicembre scorso, c'è anche il seregnese Ottorino Pelucchi, neo cavaliere. Diploma che sarà ...Nominato dal presidente Mattarella il professionista che ha trascinato in tribunalel’Accademia della Crusca: «Il mio cognome non è sinonimo di offesa e disprezzo» ...TERAMO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Ital ...