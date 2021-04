Olympic Virtual Series | il CIO annuncia l’evento “pre-Olimpiadi”

Leggi su esports247

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il mondo esports entra finalmente a far parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). E’ stato proprio il CIO adre il primo evento su licenza per “sporti non fisici”, che prenderà il via il 13 maggio. Si tratta della, che segna chiaramente una svolta dopo anni di tentennamenti. La collaborazione con federazioni sportive e produttori di giochi consentirà di realizzare questo evento, che metterà insieme cinque “sporti non fisici”. Come riportato da Dexerto, si tratta dell’eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 di Konami, la piattaforma di ciclismo online Zwift, la federazione internazionale di canottaggio World Rowing, il simulatore di regata velicaRegatta e il gioco di corse Gran Turismo. Le ...