Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Eurolega (Di giovedì 22 aprile 2021) oggi, giovedì 22 aprile, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, gara-2 dei quarti di finale Playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Il match odierno rischia di avere un impatto molto importante sul prosieguo della serie (ricordiamo che si gioca al meglio delle cinque partite). gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore: i meneghini, dopo un primo tempo decisamente non all’altezza del loro potenziale e chiuso difatti sotto di diciassette lunghezze, hanno avuto la forza di recuperare pian piano il gap e ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021), giovedì 22 aprile, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra-2 dei quarti di finaledell’2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Il match odierno rischia di avere un impatto molto importante sul prosieguo della serie (ricordiamo che si gioca al meglio delle cinque partite).-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore: i meneghini, dopo un primo tempo decisamente non all’altezza del loro potenziale e chiuso difatti sotto di diciassette lunghezze, hanno avuto la forza di recuperare pian piano il gap e ...

