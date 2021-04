Oggi si celebra la Giornata della Terra. Coldiretti: 'Svolta green per 1 italiano su 4' (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemia spinge la Svolta green nei comportamenti degli italiani. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, più di un italiano su quattro (27%), acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemia spinge lanei comportamenti degli italiani. Secondo un'indagine/Ixè, più di unsu quattro (27%), acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - DiMarzio : #CoppadiFrancia | Un club di 4ª divisione è in semifinale. “Questo è il calcio”, è il titolo in prima pagina de L… - RegioneLazio : Oggi si celebra la Giornata della Terra. La salvaguardia dell’ambiente è un impegno serio e uno scopo della nostra… - umbertoliuzzo : RT @Mlucialorefice: Oggi si celebra la Giornata nazionale per la salute della donna. Invito le donne a mettere al centro la propria salute… - CarmelaFedele6 : RT @Mlucialorefice: Oggi si celebra la Giornata nazionale per la salute della donna. Invito le donne a mettere al centro la propria salute… -