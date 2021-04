Oggi riunione della Bce, nel frattempo l’Europa viene trainata da Wall Street (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli investitori si preparano al meeting della BCE. Per la riunione odierna non sono attesi cambi nella politica monetaria e il focus sarà relativo alla conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde. Tre i temi principali che la Governatrice dell’Eurotower dovrà affrontare: PEPP, inflazione e rendimenti dei titoli di Stato, anche se questi ultimi hanno rallentato la Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli investitori si preparano al meetingBCE. Per laodierna non sono attesi cambi nella politica monetaria e il focus sarà relativo alla conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde. Tre i temi principali che la Governatrice dell’Eurotower dovrà affrontare: PEPP, inflazione e rendimenti dei titoli di Stato, anche se questi ultimi hanno rallentato la

Advertising

ItalyMFA : Il Min @luigidimaio è oggi a #Bruxelles per una riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa @NATO, alla prese… - MatteoPedrosi : Oggi pomeriggio riunione in #Lega tra 17 club di @SerieA. Non coinvolte Milan, Inter e Juventus. #Superlega #SuperLeague - periodicodaily : Oggi riunione della Bce, nel frattempo l'Europa viene trainata da Wall Street #BCE #WallStreet - DividendProfit : Cosa attendersi dalla riunione Bce di oggi Da FinanciaLounge - DiFazio_Faby : RT @JCultHeritCrime: ?? ??'???????????? ???????????????????? La @FnsiSocial in collaborazione con @Artventuno presentano il libro di @MondiniDania e @Claudi… -