Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.620 tamponi molecolari sono stati rilevati 166 nuovi contagi (Di giovedì 22 aprile 2021) con una percentuale di positività del 2,95%. sono inoltre 1.822 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (2,41%). I decessi registrati sono 9, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 43 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 319. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.635, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.933 a Udine, 656 a Pordenone e 274 a Gorizia. I totalmente guariti sono 86.318, i clinicamente guariti 5.216, mentre le persone in isolamento scendono a 8.394. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 aprile 2021) con una percentuale di positività del 2,95%.inoltre 1.822 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali44 casi (2,41%). I decessi registrati9, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 43 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 319. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.635, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.933 a Udine, 656 a Pordenone e 274 a Gorizia. I totalmente guariti86.318, i clinicamente guariti 5.216, mentre le persone in isolamento scendono a 8.394. Dall’inizio della pandemia inrisultate positive ...

Advertising

MeggyTimeus : @valfurla In Friuli scopro ieri, da TGR, che Fedriga oggi, aprile '21, scopre il tema 'gli autobus della Saf non ba… - Telefriuli1 : «Con il coprifuoco alle 22 i turisti opteranno per destinazioni diverse» A lanciare l'allarme per l'estate 2021 è i… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID?19 - ENRICO27218318 : RT @Noiconsalvini: TV > Rai 1 | Massimiliano Fedriga, Governatore Friuli Venezia Giulia > GIOVEDÌ 22 APRILE | ore 15:00 | 'Oggi è un altro… - Noiconsalvini : TV > Rai 1 | Massimiliano Fedriga, Governatore Friuli Venezia Giulia > GIOVEDÌ 22 APRILE | ore 15:00 | 'Oggi è un a… -