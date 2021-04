Oggi è un altro giorno, Pupo confessa: “Ho pensato di farla finita. Ero sull’autostrada, poi un tir con l’urto dell’aria…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di ieri 21 aprile anche il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. L’artista si è raccontato a cuore aperto, soffermandosi su un momento molto difficile della sua vita. Nel salotto di Serena Bortone ha rivelato: “Ho toccato il fondo, ero miliardario e a un certo punto ero indigente. Questo dramma mi ha toccato ma mi ha insegnato molto più del successo. Un giorno ero sull’autostrada, stavo tornando al Casinò di Venezia dove volevo cercare di vincere una somma importante per coprire un debito con la banca. Parcheggiai la mia Jaguar e scesi dalla macchina con l’intenzione di farla finita“. Fortunatamente qualcosa però lo ha fermato: “Lì, un tir spostò con l’urto dell’aria la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra gli ospiti diè unnella puntata di ieri 21 aprile anche il cantante Enzo Ghinazzi, in arte. L’artista si è raccontato a cuore aperto, soffermandosi su un momento molto difficile della sua vita. Nel salotto di Serena Bortone ha rivelato: “Ho toccato il fondo, ero miliardario e a un certo punto ero indigente. Questo dramma mi ha toccato ma mi ha insegnato molto più del successo. Unero, stavo tornando al Casinò di Venezia dove volevo cercare di vincere una somma importante per coprire un debito con la banca. Parcheggiai la mia Jaguar e scesi dalla macchina con l’intenzione di“. Fortunatamente qualcosa però lo ha fermato: “Lì, un tir spostò condell’aria la mia ...

