Oggi è un altro giorno, Orietta Berti e l’aneddoto con Madonna: “Mi ha aiutata” (Di giovedì 22 aprile 2021) Orietta Berti, ospite a Oggi è un altro giorno, ha ricordato un aneddoto molto particolare con Madonna. Le due artiste si sono incontrate ed ecco com’è andata tra di loro. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021), ospite aè un, ha ricordato un aneddoto molto particolare con. Le due artiste si sono incontrate ed ecco com’è andata tra di loro. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

_Carabinieri_ : Questa notte il Covid ha strappato un altro figlio alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Oggi piangiamo la scomp… - RaiSport : ?????@alejanvalverde : 'Un altro anno per ritrovare il pubblico?' In esclusiva a #Raisport, il fuoriclasse del… - TIM_music : Un altro nuovo livello del 'Ghettolimpo' di @Mahmood_Music. ?? Il suo ultimo brano, 'ZERO', è tutto quello che vorra… - Daniduedidue : RT @Silence41536016: Samuele ‘Oggi porto una mia coreografia’ Ah perché di solito invece ci delizi con altro devo dire #Amici20 - ciromagliulo26 : RT @EL10juve: La stampa italiana oggi fa quadrato per far fuori Agnelli perché non gli hanno mai perdonato di aver resuscitato la Juventus… -