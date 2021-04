Oggi è un altro giorno, Orietta Berti: “Due giorni dopo la mia ultima ospitata qui mi è venuta la febbre a 39 e il Covid” (Di giovedì 22 aprile 2021) Si è aperta con una lunga intervista di Orietta Berti la puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai1 questo pomeriggio, giovedì 22 aprile 2021: “Due giorni dopo la mia ultima ospitata qui mi è venuta la febbre a 39”, ha esordito la cantante con Serena Bortone, ricordando la battaglia che sia lei che il marito hanno combattuto gli scorsi mesi contro il Covid. “Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che è sempre stato in casa con noi, non è stato contagiato”, ha concluso Orietta Berti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Si è aperta con una lunga intervista dila puntata diè untrasmessa su Rai1 questo pomeriggio, giovedì 22 aprile 2021: “Duela miaqui mi èlaa 39”, ha esordito la cantante con Serena Bortone, ricordando la battaglia che sia lei che il marito hanno combattuto gli scorsi mesi contro il. “Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che è sempre stato in casa con noi, non è stato contagiato”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

