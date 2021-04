Obesità e anoressia nervosa: una proteina potrebbe esserne la causa (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli scienziati hanno identificato un potenziale obiettivo farmacologico per il trattamento dell’Obesità e dei disturbi alimentari come l’anoressia nervosa, una condizione per la quale al momento non sono disponibili terapie. In un nuovo studio che dovrebbe essere pubblicato su Science Translational Medicine, un team di ricercatori dell’Università del Michigan e della Vanderbilt University individua una proteina chiamata recettori della melanocortina 3 (o MC3R) come una via per accedere ai circuiti cerebrali che controllano il bilancio energetico del corpo e l’assunzione di cibo. La ricerca, condotta su topi, offre prove preliminari che la manipolazione dell’MC3R può stimolare o sopprimere l’assunzione di cibo. L’MC3R si trova sulla superficie dei neuroni, dove invia e riceve segnali sul bilancio energetico ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli scienziati hanno identificato un potenziale obiettivo farmacologico per il trattamento dell’e dei disturbi alimentari come l’, una condizione per la quale al momento non sono disponibili terapie. In un nuovo studio che dovrebbe essere pubblicato su Science Translational Medicine, un team di ricercatori dell’Università del Michigan e della Vanderbilt University individua unachiamata recettori della melanocortina 3 (o MC3R) come una via per accedere ai circuiti cerebrali che controllano il bilancio energetico del corpo e l’assunzione di cibo. La ricerca, condotta su topi, offre prove preliminari che la manipolazione dell’MC3R può stimolare o sopprimere l’assunzione di cibo. L’MC3R si trova sulla superficie dei neuroni, dove invia e riceve segnali sul bilancio energetico ...

