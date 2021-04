Obbligo vaccinale, buco normativo esclude alcune categorie di lavoratori a contatto diretto con ospiti di strutture per persone fragili (Di giovedì 22 aprile 2021) Obbligo vaccinale in ospedali, residenze per anziani e disabili? Per molti ma non per tutti. “Ero convinto che non potesse più accadere, ma sentirsi dire sia da Regione Lombardia che da Regione Emilia Romagna che l’Obbligo vaccinale nei servizi per anziani e disabili e per le altre fragilità, a parere del Ministero, non concerne le figure ausiliarie che gestiscono l’igiene dell’ospite e la loro quotidianità (compreso il cambio del pannolone) né chi si occupa delle pulizie dei loro spazi è un comportamento che ci riporta indietro di un anno!”, ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente di Uneba Lombardia, Luca Degani, citando una lettera della direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna Kyriakoula Petropulacos e una e-mail della dirigente della stessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)in ospedali, residenze per anziani e disabili? Per molti ma non per tutti. “Ero convinto che non potesse più accadere, ma sentirsi dire sia da Regione Lombardia che da Regione Emilia Romagna che l’nei servizi per anziani e disabili e per le altretà, a parere del Ministero, non concerne le figure ausiliarie che gestiscono l’igiene dell’ospite e la loro quotidianità (compreso il cambio del pannolone) né chi si occupa delle pulizie dei loro spazi è un comportamento che ci riporta indietro di un anno!”, ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente di Uneba Lombardia, Luca Degani, citando una lettera della direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna Kyriakoula Petropulacos e una e-mail della dirigente della stessa ...

Advertising

DriverMattia198 : RT @HANIA243474887: L'obbligo vaccinale di un vaccino ancora sperimentale col ricatto del pass, senza il quale non ci si può muovere, è u… - FLampunio : RT @rej_panta: #Italy #Rome i sanitari protestano contro obbligo vaccinale - Mela09061860 : RT @GuidoDeMartini: ROMA MONTECITORIO: oggi manifestazione di protesta contro l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Io c’ero! ??… - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Obbligo vaccinale, buco normativo esclude alcune categorie di lavoratori a contatto diretto con ospiti di strutture pe… - winmytips : RT @GuidoDeMartini: ROMA MONTECITORIO: oggi manifestazione di protesta contro l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Io c’ero! ??… -