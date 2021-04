Nuovo Dpcm, tutte le misure del governo: coprifuoco alle 22, è strappo con la Lega (Di giovedì 22 aprile 2021) Prima riunione agitatissima del consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. La maggioranza si è spaccata su un punto che condiziona non poco la ripresa delle attività economiche... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) Prima riunione agitatissima del consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. La maggioranza si è spaccata su un punto che condiziona non poco la ripresa delle attività economiche...

Advertising

Stocca64 : RT @Stocca64: Nuovo #DPCM che definisce fino al 31 luglio per le 22.00 il #coprifuoco. #BastCoprifuoco #BastaGovernoDiPelosi. https://t.co… - vargettaa : @simonebagioni da quel che ho capito, è il vecchio DPCM ora ne faranno uno nuovo che piano piano diminuirà le ore d… - andrea89722219 : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - comete_nessuno : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - Morbidosamente : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? -