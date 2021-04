Nuovo Dpcm, 12 regioni gialle ma Rt ancora alto: la Campania resta arancione, la Sardegna è rossa (Di giovedì 22 aprile 2021) L?indice di trasmissione nazionale scende ancora, ma lentamente: l?Rt la settimana scorsa era a 0,85, nel report della cabina di regia atteso per oggi si assesterà tra 0,80 e 0,83.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) L?indice di trasmissione nazionale scende, ma lentamente: l?Rt la settimana scorsa era a 0,85, nel report della cabina di regia atteso per oggi si assesterà tra 0,80 e 0,83....

Advertising

raffamelzi : RT @postofisso2012: Con il nuovo DPCM Cenerentola sarebbe costretta ad andare a casa due ore prima. - DELIA49124753 : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - giuseppepische5 : Coronavirus.. nuovo DPCM in vigore da oggi è dal 26 si riaprono anche Teatri e Cinema a capienza ridotta, in... - GiulioMarini2 : @VittorioSgarbi @drsmoda Si scannano su di un testo inesistente; il coprifuoco - inteso come divieto di spostamento… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, Lazio e 11 regioni gialle ma Rt ancora alto. Sardegna in rosso -