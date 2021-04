Nuovo decreto, dai centri commerciali ai parrucchieri: ecco cosa cambia (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Italia si avvia a diventare per oltre la metà gialla la prossima settimana ma, nonostante la riapertura delle attività, il coprifuoco resta alle 22, così come è... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Italia si avvia a diventare per oltre la metà gialla la prossima settimana ma, nonostante la riapertura delle attività, il coprifuoco resta alle 22, così come è...

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Corriere : La Lega si astiene sul coprifuoco. L’irritazione di Draghi: «Un fatto grave, che fatico a comprendere» - fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - IOdonna : Coprifuoco conferamto alle 22, ma bar e ristoranti aperti aperti a pranzo e cena (ma solo all'aperto). Ecco le novi… - BnB_Ferroviere : Nuovo Decreto: dal #26aprile riaprono musei, cinema e teatri (all’aperto e al chiuso) Via @artribune -