Nuovo decreto Covid, le riaperture dal 26 aprile a luglio: la road map delle ripartenze (Di giovedì 22 aprile 2021) Si inizia con la reintroduzione delle zone gialle, la possibilità di cenare all’aperto in queste aree e il ritorno nelle scuole superiori in presenza almeno al 70% nella fascia di rischio gialla e in quella arancione. Il 15 maggio via libera alle piscine all’aperto e il 1° giugno alle palestre (sempre in zona gialla). Si prosegue con fiere, congressi e parchi divertimento Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 aprile 2021) Si inizia con la reintroduzionezone gialle, la possibilità di cenare all’aperto in queste aree e il ritorno nelle scuole superiori in presenza almeno al 70% nella fascia di rischio gialla e in quella arancione. Il 15 maggio via libera alle piscine all’aperto e il 1° giugno alle palestre (sempre in zona gialla). Si prosegue con fiere, congressi e parchi divertimento

