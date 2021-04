Nuovo blitz della Lega per affossare il ddl Zan. Il Carroccio punta a demolire l’accordo giallorosso sulla legge contro l’omofobia (Di giovedì 22 aprile 2021) La Lega frena e il ddl Zan sul contrasto all’omofobia (leggi l’articolo) è sempre più in alto mare. Le spaccature sono state evidenti ieri, in una riunione di maggioranza al Senato, convocata dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Il Carroccio vuole che vengano messi da parte i provvedimenti giudicati divisivi, proprio come il ddl Zan, e a questo punto sembra che il Governo Draghi, oltre a gestire l’emergenza, possa fare ben poco, men che meno qualsiasi riforma degna di tale nome. “La maggioranza dell’attuale maggioranza – ha dichiarato il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo (nella foto) – vuole andare avanti a calendarizzare disegni di legge identitari e in molti casi divisivi. Ricordo benissimo che il presidente Draghi, e mi prendo io la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Lafrena e il ddl Zan sul contrasto al(leggi l’articolo) è sempre più in alto mare. Le spaccature sono state evidenti ieri, in una riunione di maggioranza al Senato, convocata dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Ilvuole che vengano messi da parte i provvedimenti giudicati divisivi, proprio come il ddl Zan, e a questo punto sembra che il Governo Draghi, oltre a gestire l’emergenza, possa fare ben poco, men che meno qualsiasi riforma degna di tale nome. “La maggioranza dell’attuale maggioranza – ha dichiarato il presidente dei senatori, Massimiliano Romeo (nella foto) – vuole andare avanti a calendarizzare disegni diidentitari e in molti casi divisivi. Ricordo benissimo che il presidente Draghi, e mi prendo io la ...

