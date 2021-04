Nuova bravata | una piazza ostaggio dei baby bulli | ' Non mi prenderanno mai | ho già due denunce'

(Di giovedì 22 aprile 2021) PESARO -Redi ancora in balia dei. Altro episodio ieri. I ragazzini hanno gettato a terra una bicicletta, un commerciante è uscito all'esterno e gli ha detto di smetterla. Loro per tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova bravata

PESARO - Piazza Redi ancora in balia dei bulli . Altro episodio ieri. I ragazzini hanno gettato a terra una bicicletta, un commerciante è uscito all'esterno e gli ha detto di smetterla. Loro per tutta ......() del nuovo campo da pallavolo del Parco Carducci. Oggi abbiamo appeso un messaggio rivolto ai ragazzi e chiediamo anche a voi genitori di aiutarci. Vogliamo pensare si tratti di una "" ...Mentre in Italia si registrano 364 morti la capa di Fratelli d'Italia continua a spingere per la linea Bolsonaro ...I tre, privi di biglietto, saliti nella stazione di Monza, a bordo di un treno diretto a Sondrio, durante il controllo dei biglietti di cui erano sprovvisti, si sono rifiutati di fornire le generalità ...