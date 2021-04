Novena a Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia – Terzo giorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Preghiamo con fiducia questa grande Santa senese, protettrice del nostro Paese, che interceda per tutti noi. Caterina Benincasa (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), la più giovane di una famiglia molto numerosa di 24 fratelli e sorelle, sente la chiamata a consacrarsi a Dio in giovane età. A sedici anni diventa terziaria L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 aprile 2021) Preghiamo con fiducia questa grandesenese, protettrice del nostro Paese, che interceda per tutti noi.Benincasa (, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), la più giovane di una famiglia molto numerosa di 24 fratelli e sorelle, sente la chiamata a consacrarsi a Dio in giovane età. A sedici anni diventa terziaria L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lecodisavona : A Varazze la Novena in onore di Santa Caterina patrona della Città - eterea_naive : RT @MorganilRamingo: 3°giorno: Novena a Santa Caterina da Siena ?? - MorganilRamingo : 3°giorno: Novena a Santa Caterina da Siena ?? - LimonteNews : INIZIA A VARAZZE LA NOVENA IN ONORE DI SANTA CATERINA DA SIENA, PATRONA DELLA CITTA’ - Sevenpress : Inizia questa sera a Varazze la Novena in onore di Santa Caterina patrona della Città -