“Non votate il decreto riaperture”: Ministri leghisti imbarazzati dall’ordine di Salvini (Di giovedì 22 aprile 2021) La Lega sferra il primo vero colpo alla maggioranza di governo, astenendosi sul decreto aperture votato ieri sera in Consiglio. È un ordine che arriva per telefono da Via Bellerio poco prima del voto: Salvini deve dare risposte ai ristoratori che non hanno spazi all’esterno per riaprire e valutano gli indennizzi insufficienti, crede necessario preparare la stagione estiva, e punta a prolungare il coprifuoco alle 23 nonché concedere di più a bar e ristoranti. E ordina di astenersi. Secondo le voci circolate nelle scorse ore, la sua indicazione sarebbe stata addirittura quella di votare contro il decreto, ma i Ministri leghisti alla fine si sono astenuti, nell’imbarazzo del centroavanti della Lega Giancarlo Giorgetti, legato a Draghi da un rapporto di fiducia, che fino a venerdì scorso, in cabina di ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) La Lega sferra il primo vero colpo alla maggioranza di governo, astenendosi sulaperture votato ieri sera in Consiglio. È un ordine che arriva per telefono da Via Bellerio poco prima del voto:deve dare risposte ai ristoratori che non hanno spazi all’esterno per riaprire e valutano gli indennizzi insufficienti, crede necessario preparare la stagione estiva, e punta a prolungare il coprifuoco alle 23 nonché concedere di più a bar e ristoranti. E ordina di astenersi. Secondo le voci circolate nelle scorse ore, la sua indicazione sarebbe stata addirittura quella di votare contro il, ma ialla fine si sono astenuti, nell’imbarazzo del centroavanti della Lega Giancarlo Giorgetti, legato a Draghi da un rapporto di fiducia, che fino a venerdì scorso, in cabina di ...

Advertising

CarloCalenda : Si riempiono la bocca di frasi sui giovani e la qualità della PA e poi trattano l’amministrazione come fosse cosa l… - toggandjog1 : RT @hazxsunset: dai mi incazzo se non lo votate, fa così tanto per voi, un RT non costa niente... VOTATE I vote #Louies for #BestFanArmy… - sweet_tia_ : vi prego no. votate perché lou se lo merita e anche Harry, non votate perché si incontreranno o solo per i larry vi… - justcallmenensi : RT @votelouisx2: Quarantadue; non votate piu di cinquanta volte , non piu di quattro tweet all’ora, non scrivere niente dopo l’hastag avere… - louismysun10 : RT @KIWIXGIADA: ??LOUIES DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VOTARE AL MASSIMO, SIAMO INDIETRISSIMO ?? votate nei commenti, retwittate, fate quello che… -