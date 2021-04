“Non viaggiate in Italia | rischio terrorismo” | l’inquietante messaggio dell’ambasciata americana

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – “Nonina causa del Covid 19. Ed esercitate una cautela accresciuta a causa del“. E’ quanto scritto sul sitoamerican in. Nel “travel advisory” pubblicato il 20 aprile, la sede diplomatica Usa a Roma pone a 4 il livello di allerta per la nostra nazione. Nello stessa sezione del proprio sito, l’ambasciata prova pure a spiegare perché sconsiglia ai cittadini statunitensi di venire in. La prima motivazione è legata al pericolo di contrarre il coronavirus. “I centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un nota sanitaria di livello 4 per l’a causa del Covid 19, indicando un livello molto alto di coronavirus nel Paese”, di conseguenza “sono in vigore restrizioni che ...

in Italia a causa del Covid 19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del terrorismo'. E' quanto si legge nel 'travel advisory' con data di ieri pubblicato sul sito dell'...Di qui la raccomandazione: 'in Italia a causa del covid - 19 ed esercitate cautela accresciuta a causa del terrorismo'. Dunque, viaggiando in Italia si incorrerebbe in un duplice ...