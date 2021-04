“Non si voleva fare le foto con me”: Orietta Berti si leva un sassolino dalle scarpe (Di giovedì 22 aprile 2021) Ospite di Oggi è un altro giorno, Orietta Berti racconta di come in un primo momento Ornella Vanoni l’abbia snobbata. Orietta Berti è stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo di quest’anno. La cantante ha dimostrato a tutti di avere ancora una voce imponente e un’intonazione impeccabile, ma si è resta soprattutto protagonista fuori dall’Ariston. Durante la settimana Sanremese l’artista è stata beccata fuori orario massimo in strada ed è stata costretta a dimostrare agli agenti che doveva partecipare al Festival. Ma ciò che ha divertito maggiormente gli italiani sono state le gaffe in conferenza stampa, quando ad esempio ha chiamato Naziskin i Maneskin e l’altro collega Ermal Meta(l). In queste occasioni Orietta ha dimostrato grande umiltà e autoironia, chiedendo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 aprile 2021) Ospite di Oggi è un altro giorno,racconta di come in un primo momento Ornella Vanoni l’abbia snobbata.è stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo di quest’anno. La cantante ha dimostrato a tutti di avere ancora una voce imponente e un’intonazione impeccabile, ma si è resta soprattutto protagonista fuori dall’Ariston. Durante la settimana Sanremese l’artista è stata beccata fuori orario massimo in strada ed è stata costretta a dimostrare agli agenti che doveva partecipare al Festival. Ma ciò che ha divertito maggiormente gli italiani sono state le gaffe in conferenza stampa, quando ad esempio ha chiamato Naziskin i Maneskin e l’altro collega Ermal Meta(l). In queste occasioniha dimostrato grande umiltà e autoironia, chiedendo ...

