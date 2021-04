“Non riesco a seppellire mio figlio morto da 2 mesi”. Cala la tristezza nella politica: la rabbia del parlamentare (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma Caput Mundi o Roma capitale dei problemi? La capitale non è mai stata semplice da amministrare. Ma negli ultimi tempi, forse anche grazie ai social, gli attacchi e le lamentele all’indirizzo del sindaco Virginia Raggi sembrano essersi moltiplicati. Ora, però, ad accusare il sindaco di non saper fare bene il suo lavoro, per usare un eufemismo, è un deputato del Partito Democratico, Andrea Romano. “La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”. Parole durissime. Ma cosa ha spinto Andrea Romano ad essere così aspro? Dietro questo messaggio, che il parlamentare ha lanciato via Twitter, c’è un dramma familiare e una serie di mancate risposte da parte dei servizi pubblici che risultano inaccettabili. “Oggi – scrive Romano – sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me”.



“Due ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma Caput Mundi o Roma capitale dei problemi? La capitale non è mai stata semplice da amministrare. Ma negli ultimi tempi, forse anche grazie ai social, gli attacchi e le lamentele all’indirizzo del sindaco Virginia Raggi sembrano essersi moltiplicati. Ora, però, ad accusare il sindaco di non saper fare bene il suo lavoro, per usare un eufemismo, è un deputato del Partito Democratico, Andrea Romano. “La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”. Parole durissime. Ma cosa ha spinto Andrea Romano ad essere così aspro? Dietro questo messaggio, che ilha lanciato via Twitter, c’è un dramma familiare e una serie di mancate risposte da parte dei servizi pubblici che risultano inaccettabili. “Oggi – scrive Romano – sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me”.“Due ...

Advertising

CarloCalenda : Ma ti dico la verità del body shaming a me frega poco. Ma ho dato uno sguardo ai commenti. Gestisce una comunità di… - repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - zazoomblog : “Non riesco a seppellire mio figlio morto da 2 mesi”. Cala la tristezza nella politica: la rabbia del parlamentare… - she_will_b_lved : Sto così nervosa e agitata che non riesco nemmeno a leggere per rilassarmi -