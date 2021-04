Non mi uccidere | la recensione che non ti aspetti del Twilight italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Uscito sulle piattaforme on demand il 21 aprile, Non miè il lungometraggio di Andrea De Sica con protagonisti Alice Pagani e Rocco Fasano nel ruolo dei “sopramorti” Mirta e Robin, due fidanzati morti per overdose e risvegliatisi vampiri. Tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, è stato definito il, ma non basta una coppia di vampiri per giustificare il paragone. Se da una parte infatti abbiamo un blockbuster americano che ha fatto sognare un’intera generazione, dall’altra abbiamo un prodotto di dimensioni e rilievo sicuramente ridotti ma che, a un’attenta analisi, si dimostra ottimo ed efficace nel genere cinematografico in cui va inserirsi, quello dei teen drama. Nonostante dalla critica abbia ricevuto pareri negativi, Non misi rivela più centrato di quanto non ...