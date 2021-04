Nokia X20 non avrà il caricabatterie nella confezione di vendita

(Di giovedì 22 aprile 2021) Stando a quanto si apprende dalla pagina ufficiale dedicata alX20, chi lo acquisterà non troveràilL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Tre linee distinte di smartphone, dal modello low - cost a quello di punta, con caratteristiche e fasce di prezzo differenti:X10,G20,G10,C20 eC10 (non ...Pernon è solo tempo di annunci di nuovi prodotti: ne abbiamo visti tanti, ben sei , con due membri della gamma X (e X10 ), due della G ( G20 e G10 ) e due dell'economica C ( C20 e C10 , quest'...Stando a quanto si apprende dalla pagina ufficiale dedicata al Nokia X20, chi lo acquisterà non troverà nella confezione il caricabatterie ...Sei nuovi telefoni dello storico brand finlandese, Nokia, mirano a fidelizzare i fan. Tre linee distinte di smartphone, dal modello low-cost a quello di punta, con caratteristiche e fasce ...