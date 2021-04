No, questa foto non dimostra che i «tamponi» per la Covid-19 sono «già positivi» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra due buste di plastica. Su una si legge «Sars-CoV-2 Antigen. Positive control swab» (in italiano, «test antigenico Sars-CoV-2. Tampone di controllo positivo») e sull’altra «Sars-CoV-2 Antigen. Negative control swab» (in italiano, «test antigenico Sars-CoV-2. Tampone di controllo negativo»). Nella stessa immagine compare anche questo testo: «Positivo o negativo? Dipende anche dal tampone che ti faranno? Oh perbacco! Cosa vediamo qui? tamponi già positivi?». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui) la foto mostra dei tamponi di controllo contenuti all’interno di un kit di test antigenici prodotti dall’azienda Acon Laboratories per ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata unache mostra due buste di plastica. Su una si legge «Sars-CoV-2 Antigen. Positive control swab» (in italiano, «test antigenico Sars-CoV-2. Tampone di controllo positivo») e sull’altra «Sars-CoV-2 Antigen. Negative control swab» (in italiano, «test antigenico Sars-CoV-2. Tampone di controllo negativo»). Nella stessa immagine compare anche questo testo: «Positivo o negativo? Dipende anche dal tampone che ti faranno? Oh perbacco! Cosa vediamo qui?già?». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui) lamostra deidi controllo contenuti all’interno di un kit di test antigenici prodotti dall’azienda Acon Laboratories per ...

