Nike | ecco le scarpe green e la nuova strategia per la sostenibilità

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) Noel Kinder, Chief Sustainabilty Officer del colosso, parla delle sfide che la multinazionale deve affrontare LeCrater Impact«Abbiamo scelto laperché era la cosa giusta da fare». Noel Kinder, Chief Sustainabilty Officer del colosso, riassume così il senso e lo scopo dellaMove to zero, ovvero il viaggio che la multinazionale americana ha iniziato ormai da anni verso una produzione a zero emissioni e zero rifiuti, per contribuire a proteggere il futuro dello sport. E del pianeta. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Kinder ci ha parlato delle sfide che deve affrontare in qualità di responsabile del team Global Sustainability di, di come l’azienda abbia scelto di «utilizzare il potere dello sport per far progredire il mondo, ...